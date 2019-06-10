Сотрудница «Алросы» попалась на миллионных хищениях алмазов

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся хищением и сбытом алмазного сырья, в которую входила сотрудница компании «Алроса» Елена Канунникова. Об этом в понедельник, 10 июня, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Обвинение предъявлено еще двоим ее соучастникам — гражданину России Владимиру Гординскому, а также Владимиру Табидзе, имеющему гражданство России и Грузии. Фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в краже, а также незаконном обороте природных драгоценных камней.

По данным следствия, Канунникова регулярно совершала хищение алмазов в компании «Алроса», Табидзе выступал посредником, а Гординский отвечал за сбыт. Соучастники были задержаны при попытке хищения очередной партии драгоценностей стоимостью более 22 миллионов рублей.

В ходе обысков по местам их проживания было обнаружено около 500 алмазов общей массой более двух тысяч карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов США, ювелирная продукция известных мировых брендов и наличные деньги в сумме более 2 миллионов долларов США и 500 тысяч евро.

11 апреля сообщалось, что в частной фирме в центре Москвы обнаружены и изъяты 169 природных драгоценных камней общей стоимостью свыше 15 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об их незаконном обороте.

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