В центре Москвы нашлись контрабандные бриллианты на 15 миллионов

В частной фирме в центре Москвы обнаружены и изъяты 169 природных драгоценных камней общей стоимостью свыше 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления (ММСУТ) СКР.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте природных драгоценных камней (статья 191 УК РФ). Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы.

«При проверке ООО "Парнас", арендующего помещения на Спартаковской улице столицы, были обнаружены несколько десятков бриллиантов, сапфиров, рубинов, топазов, изумрудов и аметистов. Руководство предприятия предъявило документы на эти камни, которые свидетельствовали о том, что они имеют зарубежное происхождение. Но в дальнейшем выяснилось, что ни один из минералов формально таможенную границу не пересекал», — уточнила Марковская.

Геммологическая экспертиза выяснила, что все камни действительно добыты на шахтах в дальнем зарубежье, но представленные на них документы — фальшивые.

ООО «Парнас» — российский оператор интернет-магазина изысканных ювелирных изделий из золота и драгоценных камней.

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