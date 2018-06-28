Таможенников заподозрили в афере на просторах бывшего «Черкизона»

В отношении сотрудников Московской таможни и представителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, а также взяточничестве. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщила «Ленте.ру» представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

По данным следствия, с 4 апреля по 23 мая ряд таможенников провели внеплановую выездную проверку в одном из столичных торговых центров.

«В рамках нее они незаконно разрешили владельцам торговых помещений заменить подлежащие таможенному контролю дорогие меховые изделия на более дешевые товарные позиции, а часть из них и вовсе исключить из временной зоны таможенного контроля, за что получили денежные средства в размере пяти миллионов рублей», — рассказала Марковская.

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В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения.

По словам источника «Ленты.ру», торговый центр, куда выезжали с проверкой таможенники, находится на территории бывшего Черкизовского рынка. Среди задержанных — Андрей Крючков, глава IT-отдела Московской таможни, Михаил Чачанашвили, главный инспектор отдела проверок Московской таможни и его заместитель Петр Лагутин.

«По предварительным данным, трое фигурантов покрывали бизнесмена Ренольда Рубинова, бывшего сотрудника Департамента стратегического развития Северо-Кавказского федерального округа Министерства по делам Северного Кавказа», — отметил собеседник издания.

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