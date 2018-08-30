Арестован начальник службы транспортной безопасности московских вокзалов

Начальник транспортной безопасности Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов арестован за мошенничество. Об этом сообщила «Ленте.ру» Елена Марковская, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета.

Она уточнила, что соответствующее ходатайство в четверг, 30 августа, удовлетворил Мещанский суд Москвы. Обвиняемый арестован до 20 октября.

По данным следствия, обвиняемый, договорившись с представителями коммерческих структур, организовал заключение договоров на производство, обслуживание и ремонт досмотрового оборудования на вокзалах Москвы и других городов Центрального федерального округа. «По актам из бюджета ОАО "РЖД" за эти работы было выплачено более пяти миллионов рублей — однако фактически работы не проводились, о чем начальнику транспортной безопасности было хорошо известно. Полученные мошенническим путем средства участники разделили между собой», — рассказала Марковская.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый не признал, уточнила представитель ММСУТ.

По данным «Ленты.ру», речь идет о Константине Андрейко, начальнике сектора транспортной безопасности Дирекции железнодорожных вокзалов «Российских железных дорог». 31 августа ему исполнится 42 года. Вместе с ним в деле фигурируют два коммерсанта. Сумма ущерба может значительно возрасти.

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