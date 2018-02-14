Охранников на транспорте предложили вооружить электрошокерами

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры. Документ опубликован в среду, 14 февраля, в базе данных нижней палаты парламента.

Как отметили авторы законопроекта, действующим законодательством возможность использовать электрошоковые устройства (ЭШУ) подразделениями транспортной безопасности не предусмотрена.

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Подразделения транспортной безопасности работают на объектах массового скопления людей, и потому использование огнестрельного оружия их сотрудниками запрещено, поскольку в результате его применения могут пострадать случайные люди, указали авторы законопроекта.

«Учитывая особую ответственность, возложенную на подразделения транспортной безопасности, по пресечению актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов на территории аэропортов, ЭШУ могут быть использованы как оружие активной самообороны, так и как средство для пресечения актов незаконного вмешательства», — говорится в документе.

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