Пара напала с электрошокером на проституток в Москве

В Москве задержаны подозреваемые в нападении на двух девушек в съемной квартире. Об этом в среду, 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в районе Люблино. Молодая пара пригласила в гости двух знакомых девушек. Когда подруги приехали, сожители стали угрожать им электрошокером и отобрали мобильные телефоны и деньги — 10 тысяч рублей. Покинув квартиру, девушки обратились в полицию.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские по месту жительства задержали подозреваемых в разбое — 39-летнего мужчину и 22-летнюю девушку», — сообщили в пресс-службе.

На допросе сожители заявили, что приглашенные в гости девушки были проститутками. Подозреваемую они знали «по работе» и якобы задолжали ей 15 тысяч рублей. Та захотела вернуть деньги и вызвала секс-работниц для своего молодого человека. Девушки приняли заказ, приехали в квартиру на улице Краснодонской и покинули ее без денег и гаджетов.

По данным источника «Ленты.ру», одной из пострадавших 22 года, другой 21 год, обе приехали в Москву из регионов.

3 октября полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже вазы за шесть миллионов рублей. Китайская ваза была похищена из квартиры московского пенсионера.