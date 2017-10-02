Жителя Новосибирска уличили в убийстве девушки ради мобильника

Жителя Новосибирска заподозрили в разбойном нападении на 19-летнюю девушку ради мобильного телефона и пяти тысяч рублей; по версии следствия, мужчина нанес своей жертве ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 29 сентября находившийся в состоянии алкогольного опьянения 32-летний подозреваемый познакомился в интернете с 19-летней девушкой и договорился о встрече. Затем он прибыл в квартиру, где находилась потерпевшая и временно проживающие в квартире 30-летняя и 20-летняя девушки.

В какой-то момент у подозреваемого и потерпевшей возникла ссора, после чего мужчина нанес своей жертве как минимум шесть ножевых ранений, оказавшихся смертельными, и ранил 20-летнюю девушку (ее 30-летняя сожительница в это время пряталась на балконе). Забрав принадлежащие убитой мобильник и пять тысяч рублей, мужчина скрылся.

В тот же день злоумышленник, скрываясь от следствия, уехал в Кемеровскую область, где был задержан 30 сентября; позже он признался в содеянном. 2 октября суд рассмотрит вопрос о его заключении под стражу. Раненную им 20-летнюю девушку удалось спасти врачам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

29 сентября стало известно, что в Москве приезжего мужчину задержали по подозрению в нападении с ножом на мать с грудным ребенком. По версии следствия, подозреваемый совершил преступление ради денег.