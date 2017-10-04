У московского пенсионера украли китайскую вазу за шесть миллионов рублей

Из квартиры московского пенсионера в районе Северное Измайлово похитили китайскую бронзовую вазу стоимостью шесть миллионов рублей. Об этом в среду, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент произошел 2 октября. В половине девятого вечера в дежурную часть полиции обратился пожилой мужчина и пожаловался, что из его квартиры похитили ценную вещь.

«Мужчина сообщил, что неизвестный путем свободного доступа проник в его жилище и совершил кражу. Материальный ущерб составил шесть миллионов рублей», — сказали «Ленте.ру» в пресс-службе полиции.

Подозреваемый был задержан 3 октября, им оказался 22-летний безработный житель столицы.

3 октября трое школьников вскрыли подвал детского сада в Омской области и украли оттуда компьютер. Сотрудники полиции изъяли системный блок и монитор из бани рядом с домом одного из подростков.