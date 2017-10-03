Школьники взломали подвал детского сада и украли компьютер

В селе Павлодаровка Горьковского района Омской области трое несовершеннолетних вскрыли подвал детского сада и похитили оттуда компьютер. Об этом говорится на сайте регионального управления МВД во вторник, 3 октября.

«Системный блок и монитор были обнаружены сотрудниками уголовного розыска в бане одного из подростков. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу», — отмечено в тексте.

Преступление было совершено в ночное время. Директор заведения обратилась с заявлением в полицию 2 октября. Прибывший на место эксперт-криминалист обнаружил следы рук, указавшие на причастность к преступлению несовершеннолетних.

Позднее было установлено, что трое учеников соседней школы — двое 13-летних и 16-летний юноша — взломали гвоздодером дверь подвала детского сада. Оттуда подростки вынесли системный блок, монитор, клавиатуру и микрофон, которые старший из них собирался продать.

Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

16-летнего фигуранта привлекут к уголовной ответственности за кражу со взломом (пункт б части 2 статьи 158 УК РФ). Остальных поставили на учет в полицию. С родителями молодых людей провели профилактические беседы.