Омские школьники построили на заброшенном участке казино

Школьники из Омской области прогуливали уроки в увеселительном заведении, которое они самостоятельно построили на заброшенном участке. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Строение площадью около пяти квадратных метров было обнаружено в Знаменском районе во время проверки соблюдения прав несовершеннолетних, которую проводило надзорное ведомство. Подростки сделали его из подручных средств и оборудовали печкой, столом и скамейками. В помещении они пили спиртное, курили и играли в азартные игры.

Выяснилось, что два человека из числа постоянных посетителей «казино» прогуляли более 100 часов школьных занятий.

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«Указанная информация была доведена до сведения родителей и опекунов школьников, поскольку посещение этого места могло способствовать совершению детьми преступлений и правонарушений. Более того, нахождение в незаконном строении, оборудованном печным устройством, могло повлечь его самопроизвольное возгорание, причинить вред жизни и здоровью детей», — говорится в сообщении.

Здание было демонтировано по требованию прокуратуры. Начальнику районного отдела МВД и председателя комитета по образованию Знаменского района внесены представления. Проводятся проверки по факту продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет.