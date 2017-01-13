Обокравшие квартиру одноклассницы кемеровские школьницы предстанут перед судом

В Кемеровской области две школьницы предстанут перед судом за кражу ценностей из квартиры одноклассницы. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

В мае 2016 года девочки 15 и 16 лет договорились похитить из квартиры знакомой ценные вещи. «В утреннее время в школе одна из обвиняемых незаметно вытащила из рюкзака девушки ключи от квартиры, после чего передала их сообщнице. Девушка, удостоверившись, что дома никого нет, открыла входную дверь ключами и прошла внутрь. Обвиняемая похитила украшения и бижутерию, закрыв двери на ключ, покинула место преступления», — говорится в сообщении управления. После кражи обвиняемые незаметно подбросили ключи владелице.

Украшения подростки сдали в ломбард, а бижутерию оставили себе. Вырученные деньги они потратили на развлечения.

Одна из участниц преступления, решив отвести от себя подозрения, рассказала, что видела похищенные вещи на одной из учениц школы.

В полицию обратились родители девочки, обнаружившие пропажу ценностей. Было возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в жилище. Ранее подозреваемые не попадали в поле зрения работников полиции, они были поставлены на профилактический учет.

В декабре 2015 года в Омске школьница обокрала кассу в местном парке аттракционов. Девочка взломала дверь при помощи лопаты, после чего вынесла оттуда пакет. По словам сотрудницы парка, из кассы пропали скотч, бумага, ножницы и несколько книг, которые были оставлены работниками заведения.