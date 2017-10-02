Укравшего мороженое семилетнего мальчика задержали полицейские с автоматами

В Красноярске семилетнего мальчика, укравшего в магазине мороженое, приехали задерживать полицейские с автоматами. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает «Комсомольская правда в Красноярске».

Как уточнили в издании «НГС.Новости», инцидент произошел вечером 28 сентября в супермаркете «Хороший» на улице Металлургов, 32.

По данным «Комсомолки», ребенок пытался незаметно вынести из магазина мороженое за 12 рублей. Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения, и охранники задержали мальчика у кассы. Спустя некоторое время на место по вызову прибыли и сотрудники полиции с автоматами.

«Охрана, два амбала, вцепилась в него, смотрели, как на преступника, а он в угол забился, и маму зовет», — рассказала одна из покупательниц. «А когда приехала вызванная вневедомственная охрана, в черной форме, в шлемах, с автоматами, мальчик просто начал заикаться от плача. Ну, представьте, он один, и четверо здоровых мужиков: двое охранников и двое полицейских», — добавил другой очевидец.

Отпустили мальчика спустя примерно час, когда в магазин приехал инспектор по делам несовершеннолетних и выяснил у ребенка телефон родственников, которые смогли его забрать. С родителями мальчика в итоге провели воспитательную беседу.

Как пояснили газете в пресс-службе Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны прибыли в штатной экипировке, так как у них не было предварительной информации о характере вызова. «Оценив на месте обстановку, наряд сообщил о причинах вызова в дежурную часть территориального органа внутренних дел и ожидал приезда инспектора по делам несовершеннолетних», — подчеркнули в пресс-службе.

При этом руководитель пресс-службы сети супермаркетов Екатерина Бернталь отметила, что сотрудники магазина работали согласно регламенту. «Действовали они так, как и должны в таких случаях», — подчеркнула она.

В июле житель Баку обратился в полицию, заявив, что в одном из супермаркетов города охрана силой поместила его в холодильную камеру магазина и продержала там до потери сознания.