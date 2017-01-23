Газета сообщила о вооружении Росгвардии дубинками-электрошокерами

Полицейские подразделения Росгвардии будут вооружены новыми дубинками-электрошокерами ZEUS. Данные устройства способны бить зарядом электричества на пять метров и отстреливать светошумовые гранаты, они также оснащены мощным светодиодным фонарем и лазерным прицелом. Об этом пишут в понедельник, 23 января, «Известия».

По словам Игоря Шушуры, гендиректора компании OBERON, разработавшей и выпускающей данный электрошокер, ZEUS прошел госиспытания, поставки устройств в Росгвардию начнутся в ближайшее время. «ZEUS уникален тем, что, в отличие от аналогичных иностранных устройств, он сочетает в себе несколько функций. Выполняет свои типовые задачи (дубинка-электрошокер) и дает военнослужащему возможность обследовать в ночное время автомобиль или подвал жилого здания с помощью мощного фонаря», — рассказал собеседник издания.

Шокер, как отметил Шушура, позволяет бить электрозарядами на удалении благодаря специальным картриджам с электроиглами, которые вызывают нервно-мышечную блокаду. При этом вместо иглы можно установить картридж со светошумовой гранатой. Чип-код-предохранитель, установленный на дубинках, предотвращает их использование посторонними лицами. Если владелец дубинки по какой-то причине выпустил ее из рук, она сразу перестает работать.

Применение ZEUS признано безопасным. Установлено, что шокер обездвиживает нарушителя, но не повреждает его внутренние органы, слух и зрение.

6 января сообщалось, что Росгвардия начнет получать во второй половине 2017 года модернизированные бронетранспортеры БТР-82В. Данные машины — модернизированный вариант БТР-80, предусматривающий полную замену внутренних агрегатов с сохранением прежней башенной установки.