NtechLab представила систему умного видеонаблюдения в госструктурах и бизнесе

Компания NtechLab — технологический партнер «Ростеха» по проекту «Безопасный город» — объявила о выводе на рынок FindFace Security – «коробочного» решения для организации видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», презентация произошла в ходе ЦИПР-2018.

Продукт уже зарекомендовал себя в ряде проектов федерального масштаба в крупных российских городах, включая Москву, в том числе на объектах социальной и транспортной инфраструктуры, а также в банковском секторе и ретейле. Госкорпорация «Ростех» будет использовать данный продукт для обеспечения безопасности и контроля доступа на ключевых предприятиях.

FindFace Security позволяет в режиме реального времени с высокой точностью идентифицировать лица в потоке видео, сравнивая результаты поиска с базами данных, и при обнаружении совпадения мгновенно отправлять оповещения сотрудникам служб безопасности или гостеприимства на их мобильные устройства. Весь процесс от фактического появления человека перед камерой до получения сигнала занимает менее пяти секунд, что позволяет оперативно реагировать на возникновение любой ситуации.

«Разработка NtechLab — по-настоящему передовой продукт, имеющий большие перспективы в России и за рубежом. Система уже внедряется в рамках пилотных проектов "Безопасный город", которые мы реализуем в ряде регионов России. Мы активно продвигаем его также на внешних рынках. "Коробочное" решение расширяет возможности применения системы, позволяя легко развернуть ее на любом объекте в интересах как государственных, так и коммерческих структур. В том числе мы намерены интегрировать данный продукт в системы безопасности и контроля доступа ряда предприятий "Ростеха"», — отметил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко.

Новый сервис может использоваться в широком спектре различных сценариев: от распознавания нежелательных посетителей для предотвращения мошеннических действий и конфликтных ситуаций до повышения качества обслуживания клиентов и решения сложных маркетинговых задач. К примеру, решение может помочь в показе персонализированной рекламы или сборе статистики о том, какими товарами интересуются покупатели, принадлежащие к той или иной возрастной группе.

FindFace Security также рассчитан для обеспечения безопасности транспортных объектов, государственных учреждений и промышленных предприятий, крупных спортивных и развлекательных мероприятий, игорных заведений и розничных организаций. А использование возможностей интеллектуальной видеоаналитики коммерческими компаниями позволит повысить эффективность бизнеса за счет снижения операционных потерь и увеличения продаж благодаря индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В основе системы лежит алгоритм биометрической идентификации, эффективность которого доказана независимыми исследованиями Национального института стандартов и технологий США (NIST) и авторитетным конкурсом американского Агентства передовых исследований в сфере разведки (IARPA).

FindFace Security работает с обычными камерами и эффективно распознает лица даже в затрудненных условиях: при плохом освещении и наличии посторонних предметов в кадре, при различных поворотах головы и изменении внешности человека. Масштабируемая архитектура сервиса позволяет подключать практически неограниченное количество видеокамер и серверов.

«Решение NtechLab пока единственное на российском рынке, показавшее высокую эффективность в таких масштабных проектах, как централизованная система видеоаналитики с распознаванием лиц, обеспечивающая безопасность мегаполиса. Это мощный и гибкий инструмент, с одной стороны, позволяющий коммерческим компаниям повысить рентабельность бизнеса за счет понимания предпочтений клиентов и снижения операционных потерь, с другой — городским властям сделать жизнь граждан максимально комфортной и безопасной», — заявил генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

В рамках пилотного проекта система видеоаналитики от NtechLab была подключена к 3 тысячам камер городского видеонаблюдения Москвы. Интеграция технологии позволила существенно повысить эффективность поиска и задержания преступников правоохранительными органами. Аналогичный проект реализуется в Альметьевске и планируется к запуску во всех крупных городах Татарстана.