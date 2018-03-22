«Ростех» и фонд Варданяна вложились в технологию распознавания лиц от NtechLab

Российский разработчик алгоритма распознавания лиц компания NtechLab заключила сделку о продаже миноритарных пакетов акций с госкорпорацией «Ростех» и инвестиционным фондом NDF. ОБ этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, холдинг «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» приобрел 12,5 процента, а фонд NDF, находящийся под управлением компании «Варданян, Бройтман и Партнеры» – 25 процентов. Операционным управлением NtechLab продолжат заниматься основатели, которые остаются контролирующими акционерами.

Инвестиции будут направлены на дальнейшее совершенствование технологии распознавания лиц и ее продвижение на внешних и внутренних рынках.

NtechLab продвигает технологии в качестве элемента больших проектов в области общественной безопасности, связанных с технологиями «умного города» и видеонаблюдения за объектами инфраструктуры. Кроме того, технологии компании продаются для использования в розничной торговле, банковском обслуживании, индустрии развлечений, где она востребована частным бизнесом.

«Это стратегическая портфельная инвестиция, с долгосрочным интересом к проекту. Сделка полностью комплементарна новой стратегии "Ростеха", приоритет которой – выход на быстрорастущие гражданские рынки. Разработка нашего партнера – это по-настоящему прорывной продукт, имеющий большие перспективы в России и за рубежом. Вхождение в проект позволит "Ростеху" включить NtechLab и разработки компании в работу по трансформации технологического уклада и развитию цифровой экономики. Мы провели анализ мирового рынка и оцениваем потенциал капитализации компании, обладающей подобной технологией, в перспективе пяти лет в коридоре одного миллиарда долларов», – отметил директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко.

«NtechLab заинтересована в привлечении стратегических инвесторов для развития технологии. Эффективность нашего алгоритма – выше мировых аналогов, он лидирует по скорости и точности работы среди разработок других компаний со всего мира. Мы считаем, что такой симбиоз государственного и частного капитала позволит NtechLab выйти на рынок систем национальной безопасности, проектов в сфере "умного города" и цифровой экономики с одной стороны, и дать мощный толчок глобальному развитию компании в коммерческом секторе – с другой», – прокомментировал сделку основатель NtechLab Артем Кухаренко.

Алгоритм NtechLab показал себя в конкурсах, организованных американским Агентством передовых исследований в сфере разведки, Национальным институтом стандартов и технологий США, а также университетами штатов Огайо и Вашингтона. Технология позволяет распознавать лица с точностью до 80 процентов в базе объемом до полумиллиарда изображений, при размере в несколько тысяч лиц точность распознавания достигает 99 процентов. Поиск конкретного человека среди одного миллиарда лиц занимает менее полсекунды. Разработка также способна определить эмоциональное состояние, пол и возраст человека.