Американская разведка признала российскую технологию распознавания лиц лучшей

Американское Агентство передовых исследований в сфере разведки (IARPA) признало российскую NtechLab (разработчика сервиса FindFace) лучшей в сфере технологий распознавания лиц. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

NtechLab выиграла конкурс в двух номинациях из трех возможных — «Скорость идентификации» и «Точность верификации» — и получила денежный приз в размере 25 тысяч долларов. В третьей категории — «Точность идентификации» — россияне уступили только китайской компании Yitu. В мероприятии приняли участие все ведущие российские и основные международные разработчики.

«Алгоритм NtechLab последовательно доказывает свою эффективность при работе с самыми сложными базами изображений. Он максимально приспособлен к реальным уличным условиям, что обеспечивает его высокую востребованность», — отметил основатель NtechLab Артем Кухаренко.

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«Для нас большая честь, что, несмотря на все санкции и напряженность в российско-американских отношениях, наш алгоритм заслужил признание структур, которые работают с разведывательным сообществом США и известны своей требовательностью к любым технологическим решениям. Это доказывает, что вопросы безопасности не имеют границ и наш алгоритм может существенно помочь в их решении», — добавил он.

Конкурс Face Recognition Prize Challenge организован IARPA совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США. Организаторы мероприятия занимаются поисками наиболее эффективного алгоритма распознавания лиц и повышением его точности вне зависимости от качества изображения.

IARPA подчиняется директору национальной разведки, возглавляющему разведывательное сообщество США, в которое входят в том числе ФБР и ЦРУ. Конкурс дополняет программу Janus, организованную для повышения эффективности распознавания лиц в больших объемах видеоданных.