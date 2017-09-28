В систему видеонаблюдения Москвы внедрили технологию распознавания лиц NtechLab

Департамент информационных технологий Москвы внедрил в городскую систему видеонаблюдения технологию распознавания лиц от компании NtechLab, ранее запустившей популярный сервис FindFace. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщили «Ленте.ру» в компании, сеть состоит из 160 тысяч видеокамер и охватывает 95 процентов подъездов жилых домов. На сегодняшний день это одна из крупнейших в мире централизованных систем с функцией идентификации лиц. Решение на базе нейронных сетей отслеживает перемещения людей или объектов на территории, определяет лица в видеопотоке и сравнивает результаты поиска с базами данных, а также позволяет определить пол и возраст человека. При этом резко повышается производительность обработки информации — алгоритм находит лицо за несколько секунд.

Интеграция технологии в сеть видеонаблюдения позволяет существенно повысить эффективность поиска и задержания преступников правоохранительными органами и проконтролировать работу городских сервисов, таких как строительство объектов и благоустройство.

Автоматическая интеллектуальная видеоаналитика работает в режиме реального времени и дает возможность автоматизировать рутинные функции, высвобождая персонал для интеллектуального труда. Всего к системе подключено более 16 тысяч пользователей. Допуск к данным системы строго регламентируется и отслеживается, что позволяет соблюдать конфиденциальность информации о городских жителях.

«Технологии анализа видеопотока активно применяются в рамках концепции "умный город" по всему миру, этот рынок постоянно растет. Москва не просто оказалась в тренде, а показала себя суперпрогрессивной столицей — с точки зрения как масштаба, так и уровня решений», — отметил генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

В компании также объяснили, что алгоритм NtechLab предъявляет минимальные требования к изображениям, которые предстоит анализировать, и может работать со съемкой лиц практически с любого ракурса даже при плохом освещении.

«Наша технология считается лучшей в мире по качеству работы с самой сложной по метрике НИСТ базой изображений wild exploration. Она включает фото людей, снятые в стихийных условиях и с разным разрешением, причем лица могут быть частично закрыты. Этот сценарий максимально приближен к видеопотоку с городских камер. Поэтому наше решение способно обеспечивать высокую точность анализа и поиска не только в "лабораторных", но и в реальных уличных условиях», — пояснил основатель NtechLab Артем Кухаренко.

Сегодня основой безопасности градостроительных объектов становится концепция «умных городов», построенная в том числе на качественной видеоаналитике. Она реализована уже в более чем 2,5 тысячи городах по всему миру. К 2018 году ожидается, что 21 процент самых современных городов и зданий будут использовать технологию распознавания лиц в системах безопасности и контроля доступа. По количеству установленных видеокамер Москва является одним из мировых лидеров. По данным PwC, плотность видеокамер в городе составляет 54,6 штуки на квадратный километр и по этому показателю столица опережает, например, Нью-Йорк и Барселону.