NtechLab поможет посетителям фестиваля «Галафест» сохранить моменты праздника

Компания NtechLab, ведущий разработчик решений в области нейронных сетей, предоставила свою технологию распознавания лиц устроителям детского фестиваля «Галафест». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Фестиваль пройдет 2 сентября в саду «Эрмитаж» в Москве. Мероприятие проводит благотворительный фонд «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями ЦНС и их семьям, а также занимается реализацией проектов по поддержке инклюзивного образования.

Каждый гость фестиваля сможет бесплатно воспользоваться сервисом поиска и печати своих фото, сделанных на мероприятии профессиональными фотографами. Для этого нужно будет подойти к специальной стойке Ntechlab и сделать селфи, после чего программа найдет все снимки, на которых изображен искомый человек. Эти фото можно будет отправить себе на электронную почту, разместить в социальных сетях или распечатать.

«Использование лицевой биометрии на массовых мероприятиях требует от алгоритма способности в режиме реального времени обрабатывать огромные объемы информации – это одно из ключевых преимуществ технологии NtechLab. Гостям фестиваля не нужно будет ждать, пока система найдет их фотографии из десятков тысяч других, все происходит моментально», — рассказал генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

«Необычный аттракцион с распознаванием лиц на фотографии может удивить даже взрослого человека, мы надеемся, что для детей это станет одним из незабываемых впечатлений от посещения нашего мероприятия», — отметила президент фонда «Галчонок» Ольга Журавская.

Весной 2017 года алгоритм NtechLab использовался для цифрового фотобанка и автоматической регистрации гостей конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Иннополисе. Более 5 тысяч человек смогли распечатать свой бейдж, сняв селфи, не предъявляя документов, удостоверяющих личность, а также найти все свои фотографии, сделанные в ходе мероприятия.

В 2016 году решение NTechLab было использовано для поиска фотографий посетителей крупнейшего в России фестивале электронной музыки Alfa Future People, который проводился при поддержке «Альфа банка» и «Вымпелкома». Сервисом воспользовались более 15 тыс. человек.