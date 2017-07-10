FindFace победил в конкурсе городских инноваций правительства Москвы

Сервис FindFace стал победителем MUF Community Awards — первой мультидисциплинарной премии городских сообществ, независимых проектов, частных инициатив и стартапов, внесших значительный вклад в развитие Москвы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Премия, организованная при поддержке правительства Москвы, присуждалась в восьми номинациях, одной из которых были «Городские инновации», куда вошли FindFace, каршеринговый центр YouDrive, сервис доставки еды Elementaree и сервис для работы над архитектурными проектами Revizto. Шорт-лист составила специальная экспертная комиссия, а победителя определили с помощью онлайн-голосования сами москвичи.

Новые технологии общения стали такой же неотъемлемой частью современной городской жизни, как удобная транспортная инфраструктура, городское планирование, безопасность и телекоммуникации. При помощи FindFace сотни тысяч людей ежедневно находят новых друзей, пропавших родственников и знакомых, а также розыскивают нарушителей правопорядка. Мы постоянно работаем на тем, чтобы сделать наш сервис более удобным и технологически совершенным. Высокая оценка нашего проекта в этом конкурсе говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Я благодарен всем, кто поддержал нашу компанию, — отметил основатель FindFace Максим Перлин.

Сервис поиска людей по фото в соцсети «ВКонтакте» FindFace, работающий на основе алгоритма распознавания лиц NtechLab, был запущен в феврале 2016 года и менее чем за три месяца достиг миллиона подписчиков. Сейчас число активных пользователей превышает 1,2 миллиона.

