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Сервис «Мой График» подключит клиентов к алгоритму NteсhLab

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Российский разработчик решений области нейронных сетей NtechLab и компания «Мой График» начали подключать первых клиентов к системе, ведущей учет рабочего времени при помощи алгоритма распознавания лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Сотрудники смогут отказаться от магнитных карт, сдачи отпечатков пальцев или запоминания паролей. Сервис позволяет автоматизировать учет рабочего времени и осуществлять контроль доступа при помощи камер, способных распознавать лица на видео и сверять их с фотографиями в базе данных. Пилотные проекты уже запущены более чем в 400 компаниях с суммарным количеством сотрудников в 1500 тысячи человек. Среди клиентов «Моего Графика» есть несколько крупных российских ретейлеров.

В случае внедрения традиционных решений, использующих турникеты и карточные терминалы, стоимость системы может составлять от 70 до 700 тысяч рублей за один объект, что недоступно для малого и среднего бизнеса. Решение «Мой График» будет стоить компаниям 1,5-2,5 тысячи рублей в год, а в качестве оборудования достаточно использовать обычный смартфон или компьютер с веб-камерой. Система работает на базе облачного сервиса FindFace Cloud API компании Ntechlab.

«Во многих отраслях, в первую очередь в ретейле, контроль за рабочим временем сотрудников напрямую влияет на выручку компании. При этом традиционные методы контроля являются достаточно дорогостоящими. Мы предлагаем решение доступное для бизнеса любого и масштаба, обладающее, при этом, более высоким уровнем надежности — например, магнитную карточку можно потерять, ее могут украсть, или передать другому человеку. Также созданная нашей компанией система позволяет клиенту легко адаптировать ее под свои бизнес-процессы, добавляя нужный функционал с минимальными трудозтратами», — отметил основатель «Мой График» Андрей Ковтун.

«Мы запускали облачную версию решения по лицевой биометрии в первую очередь ориентируясь на запросы компаний малого и среднего бизнеса как в России, так и за ее пределами. Сейчас продуктом активно пользуется более тысячи компаний по всему миру и наш проект с сервисом "Мой График" хорошо иллюстрирует, как технологии распознавания могут помочь бизнесам самой разной направленности работать более эффективно и обеспечивать максимально высокий уровень комфорта своим сотрудникам и клиентам», — подчеркнул генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

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