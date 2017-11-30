В Diasoft Framework внедрили технологию распознавания лиц от NtechLab

Российский поставщик IT-решений «Диасофт Платформа» интегрировал лицевую биометрию от компании NtechLab. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пользователи платформы для автоматизации бизнес-процессов Diasoft Framеwork получили доступ к комплексу услуг, включающему технологию распознавания лиц, определение пола, возраста и эмоций человека. Таким образом компании смогут эффективно распознавать своих клиентов, обеспечить безопасность проводимых операций и персонализировать сервис.

Алгоритм NtechLab создан на основе нейронных сетей и позволяет распознавать лица с точностью до 80 процентов в базе объемом до 500 миллионов изображений. При размере базы до тысячи изображений точность распознавания достигает 97 процентов. Поиск конкретного человека среди одного миллиарда лиц занимает всего 0,5 секунды.

Таким образом, система распознавания лиц способна пресечь доступ злоумышленников к важным операциям.

«У мошенников не получится оформить кредит или провести другие операции по чужому паспорту. Операционисту придет оповещение о возможном несоответствии, и он сможет принять дополнительные меры предосторожности. Кроме того, система полезна при расследовании инцидентов, для учета рабочего времени сотрудников и проверки их на благонадежность», —

пояснил генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

Также опция распознавания лиц позволяет персонализировать обслуживание. Система идентифицирует клиента на входе, чтобы сотрудники могли предложить ему наиболее подходящие продукты и услуги.

«Новая опция Diasoft Framеwork рассчитана на организации, имеющие сеть фронт-офисов. Идентификация клиентов помогает увеличивать продажи компаниям по всему миру, прежде всего, в финансовой сфере и ритейле. Мы расширили возможности для организаций-пользователей нашей платформы, чтобы они, в свою очередь, могли развивать свой клиентский сервис», —

отметил управляющий директор «Диасофт Платформа» Константин Варов.