Российского полицейского поймали с 13 килограммами контрабандных алмазов

Оперативного дежурного аэропорта Шереметьево задержали за контрабанду 13 килограммов алмазов. Видео задержания в пятницу, 5 апреля, появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, инцидент произошел 28 марта. Сотрудник полиции совместно с гражданином Болгарии и еще одним соучастником незаконно переправили через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС изделия из драгоценных металлов. Против них возбуждено уголовное дело, все трое заключены под стражу.

По данным источника «Ленты.ру», речь идет об алмазах, их стоимость составляет 11 миллионов рублей. Полицейский уволен из органов внутренних дел.

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