У российского ювелира нашли 13 тысяч нелегальных драгоценных камней

В Красноярске нелегальная партия драгоценностей, которую хранил у себя дома бывший руководитель ювелирного магазина, попала на видео. Ролик, в среду, 8 мая, был опубликован на официальном сайте МВД России.

Всего обнаружено 13 тысяч камней и драгоценные металлы, общей стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей. Отмечается, что они предназначались для продажи.

На кадрах видно специально оборудованное помещение, где хранятся куски золота для переплавки, а также изумруды, алмазы, рубины и сапфиры, сложенные в контейнер. Также сотрудники правоохранительных органов нашли формы для изготовления ювелирных изделий.

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