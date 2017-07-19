Бывшего ростовского депутата отправили в колонию за контрабанду алмазов из ОАЭ

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам бывшего депутата законодательного собрания региона и бывшего главного врача поликлиники Наталью Кравченко за контрабанду алмазов, передает «Интерфакс».

По данным Генпрокуратуры, в марте 2016 года женщина приобрела в Дубае (ОАЭ) 17 ограненных алмазов общей массой свыше 18 карат на сумму более 134 тысяч долларов. Прибыв авиарейсом в аэропорт Ростова-на-Дону, она попыталась скрыть драгоценные камни перед прохождением зоны таможенного контроля. Кравченко спрятала четыре камня под одеждой, восемь —внутри колье на шее, а пять зажала в руке. Но таможенники раскрыли ее уловки и женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело о контрабанде в крупном размере.

8 сентября 2016 года сообщалось о задержании в аэропорту Минеральных Вод контрабанды двух партий бриллиантов общим весом 500 граммов и стоимостью более 40 миллионов рублей. Драгоценные камни незаконно пыталась ввезти в Россию прилетевшая из Дубая женщина, которая спрятала их в косметическом креме и в финиках.