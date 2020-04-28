Российскую банкиршу осудили за хищение 33 миллиардов рублей

Бывшая заместитель главы «Внешпромбанка» Екатерина Глушакова, которую обвиняют в хищении средств банка в размере свыше 33 миллиардов рублей, приговорена к 2,5 годам исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник, 28 апреля, «Ленте.ру» сообщали в Хамовническом районном суде Москвы.

Суд признал Глушакову членом организованной преступной группы, которая занималась систематическим хищением денежных средств. Ее взяли под стражу в зале суда.

Как сообщили в столичной прокуратуре «Интерфаксу», с апреля 2009 года по декабрь 2015 года замглавы банка выдавала заведомо невозвратные кредиты физическим и фиктивным юридическим лицам. Сумма сделок составила более чем 33,6 миллиарда рублей.

12 мая 2017 года Хамовнический районный суд признал Екатерину Глушакову и президента «Внешпромбанка» Ларису Маркус виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 4 статьи 160 («Присвоение чужого имущества») УК РФ. Ущерб от их действий оценили в более чем 113 миллиардов рублей. Тогда Екатерина Глушакова получила четыре года колонии общего режима.

С учетом нынешнего приговора путем частичного сложения общий срок Глушаковой составляет шесть лет лишения свободы.

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