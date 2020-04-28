Суд арестовал имущество бывшего главы «Метростроя» почти на два миллиарда

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал имущество бывшего главы компании «Метрострой» Николая Александрова на общую сумму почти два миллиарда рублей по уголовному делу о растрате. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, среди арестованных активов — арт-отель «Республика» на Казанской улице и помещения на Обводном канале, Садовой, Пушкинской, 4-й Красноармейской улицах. Всего под арест попало 14 объектов недвижимости общей стоимостью 1,8 миллиарда рублей.

Обеспечительные меры приняты в рамках двух уголовных дел о растрате на общую сумму в 331 миллион рублей, в которых фигурирует Александров. Он свою вину в совершении преступлений не признает.

11 декабря 2019 года сообщалось, что генеральный директор компании «Метрострой» Николай Александров был задержан по подозрению в хищениях средств в крупном размере. Вместе с ним по делу проходят руководитель управления производственно-технологической комплектации (УПТК) «Метростроя» Олег Кузьменко и гендиректор компании «Безопасные технологии и разработки» (БТР) Анатолий Болотов. Следствие установило, что УПТК заключило договор на поставку щебня с БТР на сумму 178 миллионов рублей в рамках государственного контракта от 2013 года.

В ноябре 2017 года «Метрострой» отправил деньги БТР двумя траншами — 50 миллионов и 128 миллионов рублей. Следствие полагает, что Болотов обналичил средства, а затем передал их Александрову и Кузьменко. Скрыть преступление подозреваемые попытались с помощью поддельной накладной о поставке щебня с карьера у города Суоярви.

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