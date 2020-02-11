Российский депутат пытался присвоить землю на сотни миллионов рублей

Дагестанский депутат вместе со своим знакомым пытался присвоить земельные участки стоимостью 270 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по республике.

Мужчин обвиняют по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании имущества, приобретенного в результате совершения преступления.

Как сообщает следствие, депутат махачкалинского городского собрания со знакомым подделали документы от имени городской администрации, а также договоры купли-продажи с 2014-го по 2017 год. В результате мужчины завладели тремя участками земли общей площадью 55 тысяч квадратных метров.

На имущество наложен арест, по уголовному делу утвердили обвинительное заключение и в ближайшее время направят его в суд.

Ранее в январе у депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимира Попова нашли не указанную в декларации о доходах квартиру в Москве. Краевая прокуратура потребовала изъять в пользу государства недвижимость стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

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