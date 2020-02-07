Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина

Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».
О крушении вертолета Bell, который принадлежал Хайруллину, стало известно вечером 7 февраля. Telegram-канал «112» сообщал, что воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. По словам очевидцев, вертолет летел на малой высоте.
Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года. В 1990-х годах Хайруллин начал заниматься бизнесом, возглавлял несколько предприятий, в 1992 году вместе с братом основал розничную сеть «Эдельвейс». В 2017 году по версии журнала Forbes занимал 43-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей.
У Хайруллина остались жена, два сына и дочь. Ему было 49 лет.