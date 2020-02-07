Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина

Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Материалы по теме Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета под Казанью Личный вертолет Айрата Хайруллина рухнул на лед сразу после взлета

Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

О крушении вертолета Bell, который принадлежал Хайруллину, стало известно вечером 7 февраля. Telegram-канал «112» сообщал, что воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. По словам очевидцев, вертолет летел на малой высоте.

Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года. В 1990-х годах Хайруллин начал заниматься бизнесом, возглавлял несколько предприятий, в 1992 году вместе с братом основал розничную сеть «Эдельвейс». В 2017 году по версии журнала Forbes занимал 43-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей.

У Хайруллина остались жена, два сына и дочь. Ему было 49 лет.

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