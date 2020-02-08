Названа новая версия катастрофы вертолета депутата Госдумы Хайруллина

Причиной авиакатастрофы под Казанью, в результате которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, могло стать то, что за штурвалом вертолета Bell-406 был не пилот, а сам Хайруллин. Эту версию приводит Telegram-канал Baza.

По данным авторов канала, есть информация, что это был не первый раз, когда депутат занимал место пилота в принадлежащем ему вертолете.

Ранее сообщалось, что основными версиями крушения считаются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

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О крушении вертолета Bell, который принадлежал Хайруллину, стало известно вечером 7 февраля. По предварительным данным, воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. По словам очевидцев, вертолет летел на малой высоте.

Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года. В 1990-х годах Хайруллин начал заниматься бизнесом, возглавлял несколько предприятий, в 1992 году вместе с братом основал розничную сеть «Эдельвейс». В 2017 году по версии журнала Forbes занимал 43-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей.

У Хайруллина остались жена, два сына и дочь. Ему было 49 лет.

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