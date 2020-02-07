В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимира Кашина.

По его словам, на борту воздушного судна также находились помощник Хайруллина и пилот — они госпитализированы в тяжелом состоянии. «Айрат Назипович был большим профессионалом, человеком, который сам себя сделал, без какой-либо помощи. Было честью с ним работать», — сказал он.

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О крушении вертолета Bell, который принадлежал Хайруллину стало известно вечером 7 февраля. Telegram-канал «112» сообщал, что воздушное судно совершило жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. По словам очевидцев, вертолет летел на низкой высоте.

В день крушения Хайруллин принимал участие в заседании комиссии по реализации федеральных и региональных партийных проектов партии «Единая Россия».

Как рассказали «Ленте.ру» представители МЧС России по Татарстану, спасатели пока не подобрались к вертолету.

Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В нижней палате парламента он работал с 2003 года. В 1990-х годах Хайруллин начал заниматься бизнесом, возглавлял несколько предприятий, в 1992 году вместе с братом основал розничную сеть «Эдельвейс». В 2017 году по версии журнала Forbes занимал 43-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей. Парламентарий был удостоен ряда наград, среди которых орден Дружбы и «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан». У Хайруллина остались жена, два сына и дочь. Ему было 49 лет.

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