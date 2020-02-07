Принадлежащий депутату Госдумы вертолет разбился под Казанью

Принадлежащий депутату Государственной Думы Айрату Хайруллину вертолет Bell разбился под Казанью. Об этом в пятницу, 7 февраля сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, на борту находились три человека, их судьба неизвестна.

Радиосвязь с машиной прервалась, когда она находилась в 28 километрах от города.

Спасатели не могут приземлиться рядом с местом крушения вертолета из-за отсутствия подходящей площадки, сообщает ТАСС. По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майи Ивановой, с воздуха виден один выживший, судьба остальных неизвестна.

26 января разбился вертолет, на борту которого находился американский баскетболист Коби Брайант. Из девяти пассажиров не выжил никто. Вместе со спортсменом летела его 13-летняя дочь Джианна. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

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