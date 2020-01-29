Раскрыты новые подробности крушения вертолета с Коби Брайантом

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США раскрыл новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб баскетболист Коби Брайант и еще восемь человек. Слова представителя NTSB Дженнифер Хомменди приводит Reuters.

Время, прошедшее от начала падения личного вертолета Брайанта до его удара о склон горы составило около одной минуты, при этом в последний момент судно пыталось выйти из плотных облаков и накренилось влево. После этого связь с ним была потеряна. Точной причины крушения в Совете не назвали, однако Хомменди отметила, что в течение полета у вертолета не было каких-либо поломок.

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Кроме того, представитель NTSB рассказала, что транспорт Брайанта не был оборудован черным ящиком и системой предупреждения столкновений с наземными объектами. По ее оценке, расследование обстоятельств случившегося займет около года.

Вертолет с Брайантом на борту разбился 26 января. Из девяти пассажиров не выжил никто. Вместе с баскетболистом летела его 13-летняя дочь Джианна. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. Очевидец рассказал, что перед падением судно летело очень низко и издавало «неправильные звуки». Отмечается, что в это время над местностью навис плотный туман.

У спортсмена остались жена и три дочери. По сообщению TMZ, в последний день перед катастрофой Коби вместе с трехлетней Бьянкой посетили торговый центр Fashion Island в Ньюпорт-Бич и весело провели время.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в активе американца два олимпийских золота.

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