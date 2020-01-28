Описан последний день жизни Коби Брайанта

Стало известно, как американский баскетболист Коби Брайант провел последний день жизни. Его описание приводит TMZ.

По информации издания, Брайант вместе с трехлетней дочерью Бьянкой посетили торговый центр Fashion Island в Ньюпорт-Бич. Баскетболист поиграл с дочерью в детском парке развлечений, а затем они вместе сходили за покупками. Отмечается, что они весело провели время.

Материалы по теме Коби навсегда Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар

Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. На борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена Джианна и ее партнерша по баскетбольной команде. У спортсмена остались жена Ванесса и трое дочерей — Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота. Болельщики предложили увековечить спортсмена на логотипе НБА. Петицию уже подписало более 1,7 миллиона пользователей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!