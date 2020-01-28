Леброн Джеймс дал обещание погибшему Брайанту

Американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на гибель Коби Брайанта. 35-летний спортсмен посвятил трагедии пост в Instagram.

«Какого черта! Мое сердце разбито, я раздавлен, брат. Люблю тебя. Обещаю, что продолжу твое наследие. Ты многое значишь для всех нас», — написал Джеймс.

Материалы по теме Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета

41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января. На борту также находилась 13-летняя дочь бывшего игрока и ее партнерша по баскетбольной команде.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Вместе с Джеймсом в составе сборной США он дважды становился олимпийским чемпионом.

Джеймс перешел в «Лейкерс» в 2018-м. Он также выступал за «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!