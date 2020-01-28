Ошибка журналистов BBC в репортаже о гибели Брайанта вызвала негодование фанатов

Ошибка журналистов британского телеканала ВВС в репортаже о гибели американского баскетболиста Коби Брайанта вызвала негодование фанатов. Первым на неточность в Twitter обратил внимание журналист Мэтью Чемпион (Matthew Champion).

В репортаже были показаны кадры выступлений другого баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» — Леброна Джеймса. Пользователи сети раскритиковали действия британских журналистов.

«Не могу поверить, что BBC мог допустить такую ошибку», — написал Чемпион. «Коби Брайант и Леброн Джеймс даже не похожи. Если бы "Би-би-си" наняла больше чернокожих продюсеров и редакторов, ужасающих ошибок, подобных этой, просто бы не было», — отреагировал британский политик Дэвид Лэмми. «"Покойся с миром, один из многих чернокожих баскетболистов", — сообщает нам BBC», — позлорадствовал еще один юзер.

Телеканал принес извинения за ошибку и удалил репортаж.

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Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. На борту также находилась 13-летняя дочь спортсмена и ее партнерша по баскетбольной команде.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

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