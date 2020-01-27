Спорт
 
Рома
Рим
Окончен
1:1
Лацио
Рим
Италия - Серия А • 21-й тур
Трактор
Челябинск
Окончен
2:4
0:1, 0:2, 2:1
Ак Барс
Казань
КХЛ - регулярный чемпионат
Борнмут
Борнмут
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Арсенал
Лондон
Кубок Англии • 1/16 финала
Сарагоса
Сарагоса
29 января
Начало в 23:00 (МСК)
Реал Мадрид
Мадрид
Кубок Испании • 1/8 финала
Теннис Сандгрен
Завтра
Начало в 06:30 (МСК)
Роджер Федерер
Australian Open (м)
Даллас Старз
Даллас
Завтра
Начало в 04:00 (МСК)
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
НХЛ - регулярный чемпионат
Последние новости
В США признали потерю самолета над Афганистаном
Названа опасность поддельных AirPods
Россия заработала на рыбе
Пожилая женщина выпала с седьмого этажа и выжила
Конституционный суд Украины отказался проверять закон об особом статусе Донбасса
Россияне назвали вызывающую наибольшее доверие знаменитость
Европейский банк поймали на взятках ради саудовской королевской семьи
Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале
Россиянку дважды заставили извиниться перед осетинами за танец с темнокожим
Новости партнеров

Роналду и Фигу отреагировали на гибель Коби Брайанта одинаковыми сообщениями

Перейти в «Мою Ленту»

Португальские футболисты Криштиану Роналду и Луиш Фигу отреагировали на гибель американского баскетболиста Коби Брайанта одинаковыми сообщениями. Их текст доступен в Twitter-аккаунтах спортсменов.

«Так ужасно слышать о смерти Коби Брайанта и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновителем для многих из нас. Выражаю соболезнования его семье, друзьям, а также родственникам всех погибших в этой катастрофе. Покойся с миром, легенда», — написал Роналду, прикрепив черно-белую фотографию баскетболиста.

Через три часа точно такое же сообщение в Twitter оставил Фигу. К посту он добавил совместный снимок с погибшим спортсменом.

О гибели Брайанта стало известно 26 января. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные звуки». На борту также находилась 13-летняя дочь Брайанта и ее партнерша по баскетбольной команде.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появилась версия о попытке пилота вертолета Коби Брайанта спасти людей на земле
Свидетель описал крушение вертолета с Коби Брайантом
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Другие материалы рубрики
Спорт19:53Сегодня

Коби навсегда

Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
18:53Сегодня

Стало известно о тренировках Александра Емельяненко под арестом

18:08Сегодня

Появилась версия о попытке пилота вертолета Коби Брайанта спасти людей на земле

16:35Сегодня

18-летний внук Мохаммеда Али захотел боя в Чечне

Спорт01:1926 января

«Сегодня мы выстояли»

Сборная России выиграла все золото чемпионата Европы. Такого не было 14 лет
15:15Сегодня

Стали известны детали расследования гибели Коби Брайанта

13:32Сегодня

Названы имена всех погибших при крушении вертолета с Коби Брайантом

12:41Сегодня

Триумф российских фигуристок на чемпионате Европы сочли риском для спорта

Спорт00:0625 января

Охота на волков

Триумф «Ливерпуля» и крах «Манчестер Юнайтед» — главные события тура АПЛ
11:14Сегодня

Установлены личности погибших вместе с Коби Брайантом и его дочерью

09:47Сегодня

Свидетель описал крушение вертолета с Коби Брайантом

07:50Сегодня

В выступлениях российских фигуристок нашли изъяны

Россия
Школьники устроили шашлыки на Вечном огне в Махачкале
Всеволод ЧаплинУмер протоиерей Чаплин
Он хвалил Сталина и ругал женщин, оправдывал роскошь и обещал ад Шнурову
Россиянку дважды заставили извиниться перед осетинами за танец с темнокожим
«При Петре торговали спиртным совсем как в 1990-е»
 
В РПЦ окрестили проституцией пластические операции
Михаил ИгнатьевВаше Чувашество
Как за неделю российский губернатор смог разозлить партию, МЧС, ООН и навредить Путину
Медведев назвал главные задачи «Единой России»
Все материалы
Мир
В США признали потерю самолета над Афганистаном
«Мы не несем традиционные ценности»
Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
Американцы не смогли назвать точное число жертв Холокоста
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»
Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
Талибы взяли ответственность за сбитый самолет ВВС США
Health officers in full protective gear wait to cross a road near a wholesale poultry market in Hong Kong January 28, 2014. Hong Kong began culling 20,000 chickens and suspended imports of fresh poultry from mainland China for 21 days on Tuesday after the discovery of the H7N9 bird flu virus in a batch of live chicken from the southern province of Guangdong. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: HEALTH ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY ANIMALS TPX IMAGES OF THE DAY) - GM1EA1S0YMZ01Китайская зараза
В мире появился новый смертельный коронавирус. Его уже назвали угрозой для россиян
Названы причины теплого приема Путина в Израиле
Все материалы
Бывший СССР
Конституционный суд Украины отказался проверять закон об особом статусе Донбасса
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Зеленский заявил о снижении градуса эмоций в отношениях с Польшей
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
Депутат партии Зеленского стал вице-президентом ПАСЕ
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Украинские националисты в Харькове напали на митинг в поддержку русского языка
Все материалы
Экономика
Аналитику для правительства России предложили готовить силовику
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Россиянам посулили подорожание красной рыбы
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Сингапур оценил потери от китайского вируса
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Илона Маска опять заметили на дороге в Cybertruck
Все материалы
Силовые структуры
Неизвестные попытались протаранить машиной здание полиции Москвы
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Россиянин 14 лет насиловал дочь
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
ФСБ предотвратила теракт в российской школе
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Все материалы
Наука и техника
Nokia признала провал своего флагмана
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Зависимость от смартфонов приравняли к курению
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Раскрыт дизайн дешевого iPhone
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Раскрыт идеальный способ избежать глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Роналду и Фигу отреагировали на гибель Коби Брайанта одинаковыми сообщениями
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Стало известно о тренировках Александра Емельяненко под арестом
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Появилась версия о попытке пилота вертолета Коби Брайанта спасти людей на земле
«Сегодня мы выстояли»
Сборная России выиграла все золото чемпионата Европы. Такого не было 14 лет
18-летний внук Мохаммеда Али захотел боя в Чечне
Все материалы
Культура
Звезда «Великого Гэтсби» осудила «Оскар» за игнорирование женщин-режиссеров
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в секретных свиданиях
«Ему понадобилось два тела, чтобы это провернуть»
Как Стивен Хокинг нашел способ обмануть неизлечимую болезнь
Билли Айлиш раскрыла секрет получившего «Грэмми» альбома
«Как мать может так злиться на ребенка?»
Родительское выгорание и саспенс в духе Хичкока: что будет, если написать книгу про своих детей
Самую сильную женщину Капитана Марвел потребовали сделать темнокожей лесбиянкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Украинский депутат устроил скандал в ПАСЕ из-за российских журналистов
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Детскую телепередачу закроют после 45 лет в эфире
Мастера на все руки
 
Бузова согласилась стать женой блогера
Скрип скреп
Советский журнал был призван доказать, что бога нет. Но почему он заставил людей заговорить о вере?
Ведущая произнесла слово «ниггер» в эфире о гибели Брайанта и разъярила фанатов
Все материалы
Ценности
Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Полюбившего платья актера подняли на смех за внешний вид на премии «Грэмми»
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Врач-самоучка вколол женщине говяжий желатин вместо ботокса и инфицировал ее
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Отказавшаяся на восемь лет от мытья головы девушка поделилась ощущениями
Все материалы
Путешествия
Пассажирский авиалайнер приземлился посреди оживленного шоссе и попал на видео
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Спасение упавшей с обрыва туристки попало на видео
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Российские авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за смертельного вируса
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Смертельный вирус добрался до любимого курорта россиян в Китае
Все материалы
Из жизни
Пожилая женщина выпала с седьмого этажа и выжила
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Ферму запретили ради спасения фей, Синих людей и водных элементалей
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Толстяк увлекся мобильной игрой и похудел на 63 килограмма
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Хозяин дома нашел в почтовом ящике чужие деньги и вернул их владельцу
Все материалы
Названы сроки старта продаж Kia Seltos в России
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыли до премьеры
Пикап-гигант Ford с душой мотоцикла
Видео: редкий Ford F-150 Harley-Davidson за 10 млн рублей — что внутри?
Пикап Toyota превратили в 900-сильный автомобиль для дрифта
Белорусский ответ «Хаммеру»
Видео: гипервнедорожник Ramsmobile за 109 миллионов с гусеницей и кальяном
На месте будущего завода Tesla в Германии нашли 25 бомб времен Второй мировой
Все материалы
Дом
Россиянину предложили провести газ за 17 миллионов рублей
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
В Швеции предложили пожить в плавучем «гнезде»
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
В Крыму построят новый Колизей
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Найдена самая дорогая квартира Москвы
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы