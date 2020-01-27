Роналду и Фигу отреагировали на гибель Коби Брайанта одинаковыми сообщениями

Португальские футболисты Криштиану Роналду и Луиш Фигу отреагировали на гибель американского баскетболиста Коби Брайанта одинаковыми сообщениями. Их текст доступен в Twitter-аккаунтах спортсменов.

«Так ужасно слышать о смерти Коби Брайанта и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновителем для многих из нас. Выражаю соболезнования его семье, друзьям, а также родственникам всех погибших в этой катастрофе. Покойся с миром, легенда», — написал Роналду, прикрепив черно-белую фотографию баскетболиста.

Через три часа точно такое же сообщение в Twitter оставил Фигу. К посту он добавил совместный снимок с погибшим спортсменом.

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О гибели Брайанта стало известно 26 января. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал «неправильные звуки». На борту также находилась 13-летняя дочь Брайанта и ее партнерша по баскетбольной команде.

В течение карьеры Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с командой он выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

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