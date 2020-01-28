Коби Брайанта предложили увековечить на логотипе НБА

На Change.org набирает популярность петиция, согласно которой предлагается использовать силуэт погибшего Коби Брайанта для создания нового логотипа Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Полное описание доступно на сайте.
Автор петиции Nick M. адресовал ее руководству НБА. Ее подписали уже более 1,7 миллиона пользователей.
26 января в Калифорнии потерпел крушение частный вертолет. Среди жертв оказались 41-летний Брайант и его 13-летняя дочь.
Будучи игроком НБА Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». Он пять раз становился чемпионом США. В составе сборной США Брайант дважды становился олимпийским чемпионом.
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