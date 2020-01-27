Журналистку отстранили от работы из-за твита о Коби Брайанте и изнасиловании

Издание The Washington Post отстранило от работы журналистку Фелицию Сонмез (Felicia Sonmez), опубликовавшую в Twitter ссылку на статью, в которой рассказывалось об обвинении баскетболиста Коби Брайанта в изнасиловании. Об этом сообщает TheWrap.

Журналистка разместила ссылку на статью The Daily Beast 2016 года. В материале рассказывалось о ситуации, произошедшей в 2003 году. Тогда Брайанта подозревали в изнасиловании, однако дело было урегулировано в досудебном порядке.

Публикация была сделана спустя несколько часов после гибели спортсмена, в связи с чем руководство издания решило выяснить, не нарушила ли Сонмез политику компании относительно ведения соцсетей.

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Коби Брайант погиб 26 января при крушении вертолета в Калифорнии. Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре. Одной из возможных причин крушения называют плохую видимость — в районе Калифорнии был сильный туман.

В течение карьеры Коби Брайант выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», вместе с командой выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Также в активе американца два олимпийских золота.

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