Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью. Информацию об этом подтвердили источник ТАСС в нижней палате парламента и собеседник РИА Новости в экстренных службах, также эти сведения подтвердил источник принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

«Депутат Хайруллин получил не совместимые с жизнью травмы и погиб», — сказал источник «Интерфакса».

Между тем «Ленте.ру» сообщили в управлении МЧС по Татарстану, что спасателям пока не удалось подобраться к вертолету. В МЧС России рассказали ТАСС о гибели одного человека и о двух пострадавших, не назвав их имен.

По данным Baza и «112», вертолет, на борту которого находились Хайруллин, его помощник и пилот, совершил жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. Очевидцы отмечают, что воздушное судно летело на низкой высоте.

Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В 2017 году по версии журнала Forbes занимал 43-е место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей. Парламентарий был удостоен ряда наград, среди которых орден Дружбы и «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан». У Хайруллина остались жена, два сына и дочь.

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