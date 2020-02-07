Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета

Депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин погиб при крушении принадлежащего ему вертолета. Об этом сообщает издание Baza.

Информацию о гибели парламентария также подтверждает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в своем Telegram-канале.

Еще два человека получили тяжелые травмы, их везут в больницу.

По информации ТАСС, на борту Bell-406 было три человека.

Как пишет Telegram-канал «112», вертолет совершил жесткую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. Очевидцы отмечают, что воздушное судно летело на низкой высоте.

Отмечается, что Хайруллин 7 февраля принимал участие в заседании комиссии по реализации федеральных и региональных партийных проектов партии «Единая Россия», которое проходило в Казани.

Хайруллин являлся заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. В 2017 году, по версии журнала Forbes, занимал 43 место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017» с доходом 280 миллионов рублей. Парламентарий был удостоен ряда наград, среди которых Орден Дружбы и «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан». У Хайруллина остались жена, два сына и дочь.

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