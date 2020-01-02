На Тайване пропал вертолет главой генштаба

Вертолет с 13 высокопоставленными военными Тайваня, в том числе начальником генерального штаба Шэнь Имином, пропал на севере острова. Об этом сообщает Reuters.

По его данным, утром в четверг, 2 января, вертолет Black Hawk совершил вынужденную посадку в горном районе, после чего перестал выходит на связь.

К месту инцидента направлены спасатели. Причины случившегося неизвестны.

Ранее, в декабре 2019 года, сообщалось, что вертолет Black Hawk Национальной гвардии американского штата Миннесота разбился недалеко от города Сент-Клауд. На борту воздушного судна находились трое военнослужащих.

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