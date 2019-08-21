США продадут Тайваню истребители на восемь миллиардов долларов

Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов, передает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Правительство США считает, что нынешнее решение «соответствует [американскому] Закону об отношениях с Тайванем», и новая сделка «будет способствовать продвижению мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе» в целом.

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Законодательная ветвь власти США должна в течение 30 дней изучить новый военный контракт.

В июне сообщалось о том, что США намереваются продать Тайваню вооружение общей стоимостью более 2 миллиардов долларов, в том числе танки и ракетные комплексы. Укрепить свой военный потенциал республика решила в свете напряженных отношений с Китайской народной республикой. В Китае осудили решение США и выступили против продажи Тайваню американского оружия.

Китайская Республика на Тайване — фактически отдельное государство, которое Китай считает своей провинцией. Отделение произошло в 1949 году после окончания гражданской войны. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем, который до 1971 года представлял Китай в ООН, постоянно накалялись.

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