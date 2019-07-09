США решили продать оружие назло Китаю

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню вооружения в виде танков и зенитно-ракетных комплексов на 2,2 миллиарда долларов, несмотря на недовольство Китая. Об этом сообщили в Пентагоне, передает Reuters.

В Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности отметили, что о возможной продаже 8 июля уведомили Конгресс США. В ведомстве считают, что продажа запрошенного Тайванем оружия не изменит баланса сил в регионе. Остров планирует закупить в том числе танки M1A2 Abrams и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger.

Власти Тайваня уже выразили искреннюю благодарность американскому правительству за поддержку продажи оружия. Пресс-секретарь тайваньского президента отметил, что остров увеличит инвестиции в оборону и продолжит углублять сотрудничество в области безопасности с США.

Материалы по теме Коммунизм и капитализм КНР и Тайвань спорят за звание «настоящего Китая»

В то же время представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что продажа оружия Тайваню является серьезным нарушением международного права. В Пекине считают подобные действия «грубым вмешательством во внутренние дела Китая, которое наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности» страны. Гэн подчеркнул, что Тайвань — неотъемлемая часть Китая, и власти страны уже выразили Вашингтону свое недовольство.

Представитель МИД также потребовал от США немедленно отменить запланированную сделку и прекратить все контакты с Тайванем в оборонной сфере, чтобы избежать дальнейшего ущерба китайско-американским связям, а также миру и стабильности в регионе.

Reuters отмечает, что американская сторона выбрала крайне чувствительное время для подобного решения на фоне торговой войны США и Китая.

В июне сообщалось, что Тайвань собирается купить 108 танков M1A2 Abrams, 409 противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) Javelin и 1240 противотанковых управляемых ракет TOW, а также 250 ПЗРК Stinger. Тогда Китай также выражал свой протест.

Китайская Республика на Тайване — фактически отдельное государство, которое Китай считает своей провинцией. Отделение произошло в 1949 году после гражданской войны. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем, который до 1971 года представлял Китай в ООН, постоянно накалялись.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!