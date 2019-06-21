На мятежном китайском острове появился свой Трамп

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Богатейший человек Тайваня Терри Гоу решил баллотироваться в президенты этой частично признанной страны, пишет Taiwan News. Для этого он уйдет из основанного им же бизнеса.

Гоу объявил об отставке с поста главы компании Foxconn (официальное название — Hon Hai Precision Industry Co.), однако отметил, что останется в составе совета директоров. Свое решение он объяснил желанием «работать на благо Китайской республики [официальное название Тайваня]».

Президентские выборы на острове пройдут в январе 2020 года. Гоу намерен баллотироваться от Китайской национальной народной партии (Гоминьдана). С 1928 по 1949 годы она была правящей на всей территории Китая, но затем, после поражения в гражданской войне с коммунистами, была вынуждена под руководством Чана Кайши бежать на остров Тайвань, основав там Китайскую республику. До 1971 года Тайвань имел представительство в ООН, затем его мандат был передан материковому Китаю — Китайской народной республике. Пекин по-прежнему считает остров своей законной территорией, однако суверенитет Тайваня признает 20 — в основном, небольших — государств.

До конца 1990-х годов Гоминьдан был правящей партией Тайваня, затем выигрывал президентские и парламентские выборы поочередно с Демократической прогрессивной партией. В настоящее время Гоминьдан находится в оппозиции.

Foxconn был основан Гоу в 1974 году. Компания занимается производством электроники, ее продукцию используют Apple, Sony, Microsoft и другие международные компании. Состояние Гоу оценивается в 6,6 миллиарда долларов, что делает его самым богатым человеком Тайваня.

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