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18:37, 6 июля 2026Россия

В российском регионе в 3500 километрах от Украины впервые объявили беспилотную опасность

В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Новосибирской области впервые с начала специальной военной операции (СВО) объявили беспилотную опасность. Предупреждение появилось в канале единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в «Максе».

Сигнал объявлен в 21:45 по местному времени (17:45 по московскому). Местных жителей призвали по возможности оставаться дома, укрывшись в помещении без окон с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали направиться в ближайшее укрытие.

Новосибирская область находится примерно в 3,5 тысячи километров от границы с Украиной по воздуху.

Ранее ВСУ впервые атаковали Омск, расположенный в 2500 километрах от украинской границы. По словам губернатора Виталия Хоценко, целью беспилотников стал нефтеперерабатывающий завод. О пострадавших не сообщалось.

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