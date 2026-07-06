В российском регионе в 3500 километрах от Украины впервые объявили беспилотную опасность

В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

В Новосибирской области впервые с начала специальной военной операции (СВО) объявили беспилотную опасность. Предупреждение появилось в канале единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в «Максе».

Сигнал объявлен в 21:45 по местному времени (17:45 по московскому). Местных жителей призвали по возможности оставаться дома, укрывшись в помещении без окон с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице, посоветовали направиться в ближайшее укрытие.

Новосибирская область находится примерно в 3,5 тысячи километров от границы с Украиной по воздуху.

Ранее ВСУ впервые атаковали Омск, расположенный в 2500 километрах от украинской границы. По словам губернатора Виталия Хоценко, целью беспилотников стал нефтеперерабатывающий завод. О пострадавших не сообщалось.