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США продаст Тайваню оружия на 2 миллиарда долларов

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США намереваются продать Тайваню вооружение общей стоимостью более 2 миллиардов долларов, в том числе танки и ракетные комплексы, передает агентство Reuters со ссылкой на четыре близких к вопросу анонимных источника.

Собеседники агентства рассказали, что Тайвань собирается купить 108 танков M1A2 Abrams, 409 противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) Javelin и 1240 противотанковых управляемых ракет TOW, а также 250 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

Известно, что на данный момент тайваньская армия укомплектована американскими танками M60 Patton. Укрепить свой военный потенциал республика решила в свете напряженных отношений с Китайской народной республикой.

Китаю известно о предстоящей сделке. «Мы резко осуждаем решение США и выступаем против продажи Тайваню американского оружия» — заявил на брифинге для журналистов в Пекине представитель китайского МИД Гэн Шуан.

В сентябре 2018 года США договорились с властями Тайваня о поставке запчастей для военных самолетов на сумму около 330 миллионов долларов. Власти КНР тогда также выражали свой протест.

Китайская Республика на Тайване — фактически отдельное государство, которое Китай считает своей провинцией. Отделение произошло в 1949 году после окончания гражданской войны. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем, который до 1971 года представлял Китай в ООН, постоянно накалялись.

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