США снова направили военные корабли к Китаю

Два военных корабля США в третий раз за год прошли по Тайваньскому проливу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Эсминец USS Stockdale и судно снабжения Pecos прошли между материком и островом Тайвань. «Проход кораблей Тайваньским проливом демонстрирует настрой США на свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион. Самолеты и корабли США продолжат действовать везде, где это позволяет международное право», — говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.

Слова представителей флота полностью повторяют предыдущее заявление, сделанное по такому же поводу 22 октября 2018 года. В предыдущий раз американские суда в проливе видели в июле.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан выразил обеспокоенность по поводу маневров. «Мы призываем Соединенные Штаты аккуратно и корректно подходить к вопросу Тайваня, чтобы не навредить миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также китайско-американским отношениям», — заявил он.

Лидеры США и КНР — Дональд Трамп и Си Цзиньпин — встретятся на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в аргентинском Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Китайская Республика на Тайване — фактически отдельное государство, которое Китай считает своей провинцией. Отделение произошло в 1949 году после окончания гражданской войны. С тех пор отношения между Китаем и Тайванем, который до 1971 года представлял Китай в ООН, постоянно накалялись. Последний, третий кризис в Тайваньском проливе произошел в 1995-1996 годы — тогда американское правительство направило к Тайваню две авианосных группы.

Отношения США и Китая обострились в этом году после введения администрацией президента США Дональда Трампа протекционистских мер. В ходе торговой войны обе страны ввели в отношении друг друга ряд ограничений.

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