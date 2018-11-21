Американские бомбардировщики пролетели рядом с Китаем

Два стратегических бомбардировщика ВВС CША пролетели рядом со спорными водами Южно-Китайского моря в рамках обычной тренировочной миссии. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Согласно заявлению Тихоокеанских военно-воздушных сил США, два B-52H вылетели 19 ноября с авиабазы Андерсен на острове Гуам и побывали в окрестностях Южно-Китайского моря. Полет был проведен «в соответствии с нормами международного права и долговременной нацеленностью США на свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион».

Американские бомбардировщики постоянно присутствуют в регионе с 2004 года. Это связано с претензиями ряда стран Юго-Восточной Азии на принадлежащие Китаю острова.

6 ноября в Южно-Китайском море едва не столкнулись американский и китайский военные корабли. Ранее, в конце сентября, Китай не пустил в порт Гонконга десантный корабль США.

Отношения Китая и США ухудшились на фоне торговой войны. Она продолжается с начала 2018 года и выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров.

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