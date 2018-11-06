Корабли США и Китая опасно сблизились и попали на видео

Военные корабли Китая и США прошли в опасной близости друг от друга в Южно-Китайском море. Видео инцидента, снятое 30 сентября, опубликовала газета South China Morning Post.

На кадрах видно, что китайское судно подошло к американскому менее чем на 40 метров. Американский экипаж сообщил, что видел моряков на палубе. Китайцы не были вооружены.

В докладе об инциденте говорится, что американцы получили сообщение следующего содержания: «Вы придерживаетесь опасного курса. Если вы не смените направление, то столкнетесь с последствиями». В ответ экипаж корабля ВМС США отправил сообщение о том, что находится в этих водах в мирных целях.

По заявлению представителя Тихоокеанского флота США Нейта Кристенсена, действия китайских военных были «небезопасными и непрофессиональными», а их слова — первой прямой угрозой американскому кораблю. «Корабли и авиация ВМС США на постоянной основе работают в индо-тихоокеанском регионе, — заявил Кристенсен. — Как и десятилетия до этого, наши вооруженные силы продолжат действовать везде, где это позволяет международное право».

Министерство обороны Китая в ответ заявило, что поддерживает принцип свободы мореходства, но «выступает решительно против» маневров других стран, угрожающих его суверенитету и безопасности. По версии китайских властей, американский корабль вторгся в территориальные воды КНР.

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