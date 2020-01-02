Шесть человек погибли при аварийной посадке вертолета с военными на Тайване

По меньшей мере шесть человек погибли после того, как военный вертолет Black Hawk с военными совершил аварийную посадку на Тайване. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

При этом в Минобороны Тайваня сообщают о восьми погибших, отмечает агентство. По данным South China Morning Post, среди погибших — начальник генерального штаба страны Шэнь Имин. Еще два человека, включая сотрудника Минобороны, числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось обнаружить на месте аварии 10 выживших.

Вертолет с 13 высокопоставленными военными Тайваня пропал в четверг, 2 января, на севере острова. Связь с вертолетом пропала около 8:00 утра по местному времени.

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